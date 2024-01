Governo vai impulsionar tecnologia digital da construção para grandes obras

Apoie o 247

247 - O presidente Lula assinou, nesta segunda-feira (22), um decreto que institui a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM (Modelagem de Informação da Construção). O propósito é impulsionar a adoção da tecnologia BIM no Brasil, um conjunto de softwares e ferramentas que promovem a transformação digital no setor da construção. Essa iniciativa visa não apenas a redução de custos e do tempo de obras, mas também contribui para a descarbonização do setor de construção.

Como informado pelo governo, a Estratégia BIM-BR faz parte das ações da Nova Indústria Brasil, com o objetivo de fortalecer as cadeias produtivas nacionais de construção e obras de infraestrutura por meio do uso de sistemas construtivos digitais. Além disso, a estratégia está integrada ao Novo PAC, que prevê a implementação do BIM em obras estratégicas.

A segunda ação concentra-se na capacitação e formação profissional em BIM, alinhando a política educacional às demandas de transformação digital na construção civil. Busca-se a adequação da grade curricular dos cursos de engenharia em níveis de graduação, pós-graduação e ensino profissionalizante. Além disso, a estratégia apoiará o desenvolvimento de novas aplicações em BIM, incentivando a concorrência e criando condições para que mais desenvolvedores ingressem no mercado de softwares de modelagem de informação da construção.

BIM, sigla em inglês para "Building Information Modelling" (Modelagem de Informação da Construção), é um conjunto integrado de processos e tecnologias que permite criar, usar, atualizar e compartilhar modelos digitais de construção de maneira colaborativa. Em termos simples, é uma "construção virtual" antes da execução efetiva da obra, permitindo inclusive a simulação da pegada de carbono de cada projeto para uma comparação facilitada dos impactos ambientais. Essa tecnologia engloba um conjunto de softwares e ferramentas que possibilitam a criação, utilização, atualização e compartilhamento colaborativo de modelos digitais de construções entre todos os participantes do empreendimento.

