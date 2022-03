Governo zera tarifa de etanol e de alguns alimentos

As medidas foram adotadas em meio a um cenário de alta de preços de alimentos e combustíveis edit

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério da Economia anunciou nesta segunda-feira que as tarifas de importação sobre etanol e de seis tipos de alimentos serão zeradas até o fim do ano, e a tarifa que incide sobre bens de capital, de informática e telecomunicação serão reduzidas em 10%, de forma permanente.

O secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, disse que estimativas mostram que a redução a zero da tarifa do etanol poderá reduzir em 20 centavos o preço do litro da gasolina na bomba.

As medidas foram adotadas em meio a um cenário de alta de preços de alimentos e combustíveis, tem custo estimado em 1 bilhão de reais por ano aos cofres do governo federal. Essa perda de arrecadação não precisa ser compensada por se tratar de um imposto regulatório.

Os alimentos que terão imposto de importação zerado são café moído, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja.

(Por Bernardo Caram)

