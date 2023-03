Grupo Petrópolis pede recuperação judicial

Apoie o 247

ICL

Reuters - O Grupo Petrópolis entrou com pedido de recuperação judicial na 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, afirmou à Reuters nesta terça-feira uma fonte com conhecimento sobre o assunto, acrescentando que o processo está sob segredo de Justiça.

Fundado na cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, o grupo se apresenta como a maior empresa com capital 100% nacional do setor, com oito fábricas no país, além de centros de distribuição.

A companhia fabrica as cervejas Itaipava, Cabaré, Petra e Crystal, bem como as vodkas Blue Spirit Ice e Nordka e os energéticos TNT Energy Drink e Magneto, além do refrigerante It!, entre outras bebidas.

Conforme publicado pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, que noticiou mais cedo sobre o pedido de recuperação judicial, o Grupo Petrópolis afirma dever cerca de 2,2 bilhões de reais.

Ainda de acordo com Lauro Jardim, a empresa também está pedindo que os bancos Santander, Daycoval, BMG, Sofisa e o fundo Siena sejam obrigados a liberar valores mantidos nas conta do grupo, sem retê-los ante ao pedido de recuperação judicial.

Procurado pela Reuters, o Grupo Petrópolis não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.