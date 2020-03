Guedes acata proposta do PT e promete vale para trabalhadores informais

BRASÍLIA (Reuters) - O governo irá fornecer por quatro meses vouchers para pessoas desassistidas e trabalhadores informais no âmbito das medidas de enfrentamento aos impactos do coronavírus, afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista ao site Poder360 nesta quarta-feira.

Segundo o site, Guedes disse que a distribuição começará em até duas semanas, sendo que o valor do cupom “não pode ser maior nem menor do que o do Bolsa Família”.

O voucher irá mirar 18 milhões de famílias e sua concessão será feita pela Caixa Econômica Federal.

“A Caixa Econômica Federal tem 26.000 postos de atendimento. Já estão sendo preparados. O interessado no voucher vai se apresentar e dizer o nome e dar alguma identificação. O atendente checará se o nome já consta como beneficiário do Bolsa Família ou do BPC (Benefício de Prestação Continuada). Se não estiver recebendo nada, estará habilitado para receber o voucher e já recebe o dinheiro”, disse o ministro ao site.

Sobre o estado de emergência pedido na véspera pelo governo ao Congresso que dispensa o cumprimento da meta fiscal no ano, Guedes avaliou não tratar-se de uma liberdade para gastar, frisando que as despesas extras irão todas para a saúde.

O Ministério da Economia havia convocado uma coletiva às 11h desta quarta-feira sobre o estado de emergência fiscal, mas ela acabou sendo cancelada.

A informação é que autoridades da pasta irão estar presentes no Palácio do Planalto em coletiva às 14h30, que já estava prevista antes.

