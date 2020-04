Guedes acompanha Bolsonaro e insinua que governadores fazem política com recursos contra pandemia

"Se aproveitar do momento em que a população brasileira está sendo abatida por um vírus, se aproveitar disso para fazer política, em vez de cuidar da saúde, seria uma traição ao povo brasileiro, inaceitável”, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, acompanhou Jair Bolsonaro ao insinuar que governadores e prefeitos podem estar usando os recursos destinados ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus para fazer política. “Se aproveitar do momento em que a população brasileira está sendo abatida por um vírus, se aproveitar disso para fazer política, em vez de cuidar da saúde, seria uma traição ao povo brasileiro, inaceitável”, disse Guedes durante reunião virtual da comissão mista do Congresso de acompanhamento da crise sanitária.

“Nós queremos ser monitorados, nós queremos ser fiscalizados, nós queremos ter certeza de que nós fizemos a nossa parte. Mandamos os recursos”, afirmou Guedes. Segundo o ministro, o governo federal já teria transferido cerca de R$ 90 bilhões para estados e municípios e que, com a proposta que deverá ser votada pelo Senado neste sábado (2), este valor poderá chegar a R$ 130 bilhões.

“Se esse dinheiro entrar nos estados e não tiver a fiscalização dos TCEs [tribunais de contas estaduais] para saber se esse dinheiro está indo para o lugar certo, não tiver uma boa execução por prefeitos e governadores, nós gostaríamos que os senhores nos ajudassem a monitorar esses recursos”, emendou.

