Guedes admite não ter resposta para a inflação alta e pede paciência

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira que a aprovação da autonomia formal do Banco Central veio na hora certa, quando os preços começaram a subir no início do ano, sendo a medida correta para combater o avanço inflacionário.

"Você tem que fazer o certo e esperar dar certo, não dá para ficar inventando", disse ele, ao participar presencialmente do Encontro Nacional da Indústria da Construção.

Guedes avaliou que a inflação subiu no mundo inteiro, já que era zero nos Estados Unidos e foi para 6%.

"Era 4% no Brasil e foi para 10%", complementou.

