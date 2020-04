Guedes admite que BC pode emitir moeda para conter crise do coronavírus: "é possível sim"

"Cair numa situação em que a inflação vai praticamente para zero, juros colapsam e existe o que a gente chama de armadilha da liquidez tecnicamente, o Banco Central pode sim emitir moeda e pode sim inclusive comprar dívida interna”, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes edit

Reuters - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira que o Banco Central pode sim emitir moeda em meio à crise com o coronavírus e que um bom economista não tem dogma.

“Realmente você cair numa situação em que a inflação vai praticamente para zero, juros colapsam e existe o que a gente chama de armadilha da liquidez tecnicamente, o Banco Central pode sim emitir muito uma moeda e pode sim inclusive comprar dívida interna”, afirmou ele, em audiência em comissão parlamentar transmitida ao vivo.

Segundo Guedes, com isso haveria monetização da dívida sem que houvesse impacto inflacionário.

“Nós estamos atentos a todas as possibilidades”, disse o ministro, frisando em seguida que o mundo espera que as reformas estruturais prossigam no país.

Por Marcela Ayres

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.