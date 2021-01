Guedes cancela participação em Davos na última hora

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou de última hora sua participação no Fórum Econômico Mundial alegando “assuntos internos” para justificar a ausência.

Guedes participaria do Fórum, que acontece no formato virtual por conta da pandemia. A informação sobre o cancelamento de sua participação no debate foi anunciada pelo apresentador do evento.

O ministro integraria discussão, nesta sexta-feira (29), sobre como recuperar o comércio internacional diante dos problemas fiscais causados pela pandemia da covid-19. A política brasileia de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus é apontada como desastrosa.

Além de Guedes, também participam do painel mediado pelo comentarista-chefe de economia do The Wall Street Journal, Greg Ip; o presidente e diretor-executivo da Merck KGaA, Stefan Oschmann; a ministra de Comércio Internacional do Reino Unido, Elizabeth Truss; e o ministro de Comércio Exterior e Cooperação para o Desenvolvimento da Holanda, Sigrid Kaag.

O Fórum de Davos debate temas como vacinação, preservação da Amazônia e outras medidas de combate à pandemia. Líderes da Alemanha, França, China e Japão, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, e ministros da saúde também devem falar no Fórum, entre outros líderes e autoridades que impactam na economia mundial.

O conhecimento liberta. Saiba mais