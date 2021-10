Guedes cancela participação em evento após debandada no Ministério da Economia

Com o desmoronamento da equipe econômica, Jair Bolsonaro adiou a tradicional live de quinta-feira que começaria às 19h edit

Revista Fórum - Após a notícia de que 4 de seus principais secretários pediram demissão, o ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou sua participação em um evento com empresários da construção civil, que estava marcado para às 19h na sede de sua pasta em Brasília.

O cancelamento foi descrito logo após a notícia da debandada dos secretários vir à tona na agenda oficial de Guedes disponível no site do Ministério da Economia. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, adiou a tradicional live de quinta-feira que começaria às 19h. A precisão é que a transmissão seja realizada às 20h30.

Nesta quinta-feira (21), o Ministério da Economia sofreu uma debandada com pedidos de demissão de 4 secretários: Bruno Funchal, secretário especial de Tesouro e Orçamento; Gildenora Batista Dantas Milhomem, secretária especial adjunta de Tesouro e Orçamento; Jeferson Bittencourt, secretário do Tesouro Nacional; e Rafael Araújo, secretário-adjunto do Tesouro Nacional.

