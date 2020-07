Guedes começa a delirar e diz que salva o Brasil de "duas a três vezes por semana"

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, continuou na tentativa de adquirir a confiança da população e de investidores, mesmo sem retomada da geração de empregos e da expansão do Produto Interno Bruto (PIB).

"Eu salvo a República de duas a três vezes por semana", afirmou o titular da pasta a um interlocutor, de acordo com informações publicadas pela coluna de Lauro Jardim.

Em conversas com empresários ou com jornalistas, Guedes afirmou que a recuperação da economia brasileira será em "V", ou seja, irá ao fundo do poço e depois vai se recuperar na mesma proporção.

Segundo estimativas oficiais divulgadas pelo Banco Central, o PIB deve ter queda de 6% este ano.

A economia brasileira já estava estagnada, com alta de apenas 1% do PIB em 2019. O corte de investimentos públicos e de direitos sociais, além do entreguismo econômico, são a marca de uma agenda que vê no setor privado a solução para a retomada do crescimento. Por enquanto ainda não se viu efeitos práticos.

