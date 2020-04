Guedes contraria Bolsonaro ao afirmar que 'preservar economia não significa sair do isolamento'

Luísa Fragão, Revista Fórum - O ministro da Economia, Paulo Guedes, contrariou o discurso do presidente Jair Bolsonaro sobre o coronavírus e afirmou nesta segunda-feira (20) que há “total apoio” ao isolamento social no país. De acordo com Guedes, a preservação dos “sinais vitais” da economia não significa “sair do isolamento agora”.

“Se preservarmos os sinais vitais, vamos sair do lado de lá. Preservar os sinais vitais da economia não significa sair do isolamento agora, não significa isso. Significa fazer a coisa programada, fazer direito", disse em entrevista por videoconferência com o CEO da BTG Pactual Asset Management, Eduardo Guardia.

De acordo com o ministro, a crise do coronavírus provocou um impacto “forte”, mas ainda “não desorganizou” a economia. Ele diz ainda que o desafio do momento é saber quanto tempo a economia resiste com o isolamento social, mas que “salvar vida é a prioridade”.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.