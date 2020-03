Guedes diz que contágio do coronavírus pode chegar a 80% da população. Mercadante reage: governo comete crime

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, concedeu uma entrevista à jornalista Alexa Salomão , da Folha de S.Paulo na qual apresenta um dado estarrecedor. Segundo ele, o Banco Central teria projeções segundo as quais Brasil e EUA terão uma “inclinação de contágio” muito maior que China ou Itália: “na Itália era previsão de 60% de contágio e aqui, de 80% [da população]”. O ex-ministro Aloizio reagiu imediatamente e acusou tanto Guedes como Bolsonaro de crimes graves.

“Se existe uma pesquisa com a gravidade desta projeção e o Presidente da República e da Anvisa se comportam com a irresponsabilidade de ontem, é um crime de prevaricação. Se não existe e o Ministro da Fazenda divulga uma informação dramática, que pode ter grande impacto nos mercados, é outro crime a ser investigado, por ser um fato relevante e deveria ter informação prévia à CVM. Muito grave em qualquer cenário” disse Mercadante. Segundo o ex ministro, "o Banco Central não possui os parâmetros de saúde pública e epidemiológicos que seriam exigidos para uma projeção desta natureza". Ele completou: "É um completo absurdo.

A entrevista de Guedes é um símbolo da insensibilidade e desconexão do governo Bolsonaro com a realidade do país diante do coronavírus. Para Guedes, o coronavírus passará “rapidamente” é tudo um “baque temporário”, e o importante é a economia. Ele também defendeu o teto de gastos, que vem sendo criticado até por economistas liberais: “Essas pessoas não estão ajudando. Estão atrapalhando”.

Na entrevista, Guedes afirmou: “O baque do coronavírus é temporário: o contágio sobe rapidamente, fica três meses e depois desaba. A China já está se recuperando. Eu preciso estar preocupado com o reforço das nossas defesas durante e depois da crise. Podemos transformar a crise em reformas”.

Ele disse que não é seu papel “precipitar a retração da economia dizendo para pessoas ficarem em casa”. Mais ainda, disse que se o ministro da Saúde “bloquear os voos”, ele terá atenção para as empresa aéreas “é nisso que tenho de agir” - nenhuma palavra sobre as pessoas comuns.