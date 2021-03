Guedes diz que auxílio emergencial de março deve ser pago apenas em abril

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira, 12, que o governo Jair Bolsonaro deve pagar apenas em abril a primeira parcela do auxílio emergencial referente a março.

O novo auxílio foi permitido pela PEC Emergencial, que aprovou uma política de austeridade contra os servidores públicos - como congelamento de salários. A promulgação da PEC está marcada para a próxima segunda-feira, 15.

Auxílio menor e para menos pessoas

Segundo o ministro, o novo auxílio deve ter um valor entre R$ 175 e R$ 375 apenas. O valor médio deve ser de R$ 250. Ele deve ser pago por quatro meses.

Com o novo teto de R$ 44 bilhões definido pela PEC Emergencial, aprovada pela Câmara dos Deputados, mais de 17 milhões de brasileiros ficarão sem receber o auxílio emergencial - justamente os mais vulneráveis. Os estados mais impactados serão Piauí, Bahia e Ceará.

Os números foram calculados pelos organizadores do movimento Renda Básica que Queremos, responsável pela campanha #auxilioateofimdapandemia. O novo teto é 20 bilhões menor do que foi gasto com a redução do benefício em setembro de 2020.

Pela proposta aprovada, um em cada quatro (26,82%) brasileiros que receberam o auxílio em 2020 não poderá contar com o benefício este ano. Além disso, o novo valor não é suficiente para comprar sequer 25% da cesta básica.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.