Guedes diz que Caged 'pode ter errado' ao revisar para baixo os dados sobre criação de empregos

"Pode ter havido um erro no Caged. Entretanto, do ponto de vista qualitativo, isso não afeta em nada a trajetória de recuperação", disse o ministro da Economia, Paulo Guedes edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) pode ter errado ao revisar para baixo os dados sobre a geração de empregos ao longo do governo Jair Bolsonaro. De acordo com ele, já foram criados cerca de 3 milhões de postos de trabalho. Os dados do Caged, divulgados esta semana, apontam que o número de vagas de trabalho com carteira assinada ao longo de 2020 foi 46,82% inferior ao anunciado em janeiro pela pasta.

“Pode ter havido um erro no Caged. Entretanto, do ponto de vista qualitativo, isso não afeta em nada a trajetória de recuperação. O Brasil já criou 3 milhões de empregos”, disse Guedes nesta sexta-feira (5), durante participação em um evento online sobre o Mercosul, de acordo com o site O Antagonista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE