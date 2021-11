Guedes diz que governo acabou com “privilégios” das aposentadorias

A declaração do ministro da Economia ocorreu durante participação no fórum Invest in Brazil, em Dubai edit

Metrópoles - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou, nesta segunda-feira (15/11), que o governo federal acabou com os “privilégios da Previdência Social”. A fala ocorreu durante participação dele no Fórum Invest in Brazil, em Dubai, nos Emirados Árabes.

O chefe da pasta defendeu que o Brasil está retomando a abertura econômica e que pretende alcançar arrecadação de meio trilhão de dólares apenas em comércio neste ano.

“O Brasil prossegue com as reformas, o Banco Central independente, gatilhos fiscais, marco regulatório do gás natural, do petróleo, das ferrovias, seguimos fazendo a transformação e esperamos que os senhores participem dessa mudança”, disse Guedes.

