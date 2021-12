Guedes diz que governo Biden 'vai acabar de forma desastrosa'

Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Banco Central dos EUA está "atuado com retardamento" para conter a inflação e que o governo Joe Biden irá sofrer as consequências" edit

247 - Responsável pela política econômica que colocou o Brasil em recessão técnica e com uma inflação acima de dois dígitos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo do presidente estadunidense Joe Biden “vai acabar de forma desastrosa” em função da má condução da política monetária. Segundo ele, os bancos centrais de todo o mundo estão “dormindo no volante” para conter a alta inflacionária, que é global.

As declarações de Guedes foram feitas durante entrevista ao programa Canal Livre, da TV Bandeirantes. Na ocasião, ele disse que o FED (Banco Central dos Estados Unidos) está “atuando com retardamento” e que por isso o governo Biden sofrerá as consequências.

Ainda segundo o ministro, o BC do Brasil, comandado por Roberto Campos Neto, “acordou primeiro” quando comparado com instituições semelhantes de outros países.“Confio muito no Roberto Campos e acho que ele se move mais rápido do que os outros”, disse Guedes de acordo com o Estadão Conteúdo.

