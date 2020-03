Guedes diz que governo busca acordo para destinar R$ 10 bi a combate a coronavírus

Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que um entendimento foi buscado para que R$ 5 bilhões fossem destinados ao enfrentamento do coronavírus. "Os dois lados perceberam isso, lançaram as pontes, o entendimento começa de novo e eu acho que vamos resolver isso", disse edit

Reuters - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira que o momento é de manter serenidade e, sobre a disputa envolvendo a alocação de recursos no Orçamento impositivo, disse que um entendimento foi buscado para que 5 bilhões de reais fossem destinados a ações de enfrentamento a coronavírus e outros 5 bilhões de reais a fundo de emergência também destinado ao combate do surto.

“Rapidamente os dois lados perceberam isso, lançaram as pontes, o entendimento começa de novo e eu acho que vamos resolver isso”, afirmou ele, após reunião na noite da véspera no Congresso em que o tema foi debatido.

Falando a jornalistas após chegar no Ministério da Economia, Guedes disse ainda que o governo entrará com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) e também questionará no Tribunal de Contas da União (TCU) a decisão do Congresso na véspera de derrubar veto presidencial e ampliar o Benefício de Prestação Continuada (BPC), com impacto de 20 bilhões de reais em um ano.

Questionado sobre a alta do dólar e declarações prévias de que ele poderia passar de 5 reais caso besteiras fossem feitas, o ministro

“Eu não disse besteira do governo. Você se lembra que usei expressão diferente disse: olha, se o presidente, se o ministro, se a oposição, se o Congresso... Então... E é exatamente sinal como esse”, afirmou.

“Se nós estamos juntos pela saúde do povo brasileiro, e ao invés de termos essas disputas políticas que são muito bem vindas num regime democrático normal, mas na hora de uma emergência nós transformamos essas disputas políticas na verdade num mutirão de solidariedade, está tudo sob controle, nós vamos sair da crise”, acrescentou.

Por Marcela Ayres