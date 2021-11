Guedes diz que governo precisa de ajuda do Judiciário para incluir precatórios no teto de gastos

O ministro da Economia defende que as despesas com precatórios sejam incorporadas ao teto edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo precisa da ajuda do Poder Judiciário para cumprir a regra do teto de gastos, que, segundo ele, deve incorporar as despesas com precatórios.

A expansão abre caminho para que parlamentares possam gastar até R$ 41 bilhões por meio de emendas ao longo de 2022, ano eleitoral. O objetivo é também abrir espaço no orçamento para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400.

“Para respeitar um comando do Legislativo, que é o teto [de gastos], precisamos de uma ajuda do Judiciário que é, exatamente, submetermos também ao teto essas despesas [com os precatórios]”, disse Guedes, durante a Conferência de Comércio Internacional e Serviços do Mercosul, nesta sexta-feira (5).

Guedes destacou que “o Judiciário nos empurrou contra o teto, inviabilizando, inclusive, os programas sociais” e que, por conta disso, o governo precisa da compreensão desse Poder.

“Nós jamais questionaremos o mérito das decisões da Justiça. Absolutamente, têm que ser cumpridos, todos eles. Agora, uma coisa é exequibilidade de um orçamento e a previsibilidade desses gastos”, disse. (Com informações do G1).

