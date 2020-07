Guedes diz que não vai aumentar impostos, mas ampliar a base tributária

Reuters - O ministro da Economia, Paulo Guedes, reiterou nesta quarta-feira plano da equipe econômica de criação de uma nova base tributária ampla, acrescentando que, se a ideia prosperar, será possível reduzir e eliminar outros impostos.

“Não vamos aumentar os impostos, podemos redistribuir, criar uma base ampla nova. Se você criar uma base ampla nova e tributar um pouco ali, você pode então reduzir o Imposto de Renda, eliminar alguns IPI, pode até reduzir cinco, seis, sete, oito, dez impostos se você tiver base ampla onde você crie ali uma nova incidência para pessoas que não pagam”, afirmou.

Em fala à imprensa após participar no Palácio do Planalto da primeira reunião técnica para discutir pontos do texto da reforma tributária, Guedes afirmou que o projeto de lei de autoria do Executivo já encaminhado ao Congresso representa apenas um primeiro passo.

O ministro disse estar muito confiante numa reforma ampla “como quer a PEC (Proposta de Emenda à Constituição)” que já tramitava no Congresso. Após a junção de PIS e Cofins proposta na semana passada, ele afirmou que o governo tratará de temas como impostos seletivos, imposto sobre a renda e desoneração da folha.

Por Marcela Ayres

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.