“Guedes entrega aquilo que prometeu ao mercado”, diz Ricardo Berzoini sobre desmonte do BB

Por Plínio Teodoro, na Revista Fórum - Ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social no primeiro mandato do ex-presidente Lula e funcionário concursado do Banco do Brasil, Ricardo Berzoini vê o plano de “reestruturação” lançado pela instituição nesta segunda-feira (11) como dividendos pagos pelo atual ministro da Economia, Paulo Guedes, das promessas que fez ao sistema financeiro ao embarcar na candidatura de Jair Bolsonaro em 2018.

“Guedes entrega aquilo que prometeu ao mercado. Destruir o setor público no sistema financeiro”, disse em entrevista à Fórum o ex-ministro, que também comandou três pastas (Relações Institucionais, Comunicações e Secretaria de Governo) na gestão Dilma Rousseff e iniciou na política no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, do qual foi presidente.

