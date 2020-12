Guedes: 'esperança' de retomada da economia está depositada na vacinação em massa

Ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que, para 2021, a esperança da equipe econômica pela retomada do crescimento está depositada na vacinação em massa da população contra a Covid-19 edit

Marcela Ayres, Reuters - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira que, para 2021, a esperança e trabalho da sua equipe estará voltada para a vacinação em massa, já que a investida é que vai garantir retorno seguro ao trabalho e retomada do crescimento econômico brasileiro.

Em coletiva de imprensa do Caged, ele comemorou o recorde histórico de 414.556 vagas formais de trabalho criadas em novembro e o fato do acumulado do ano ter passado a ser de um saldo positivo. Guedes defendeu que isso significa que o país está se recuperando em formato de V.

“Só o negacionismo pode negar os números, números estão aí, criação líquida de empregos em plena pandemia, não imagino que isso possa ter acontecido em qualquer outro país do mundo”, afirmou ele.

