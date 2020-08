'Guedes está fazendo o papel do sapo e a água está fervendo', diz Alexandre Schwartsman

“O ministro Paulo Guedes está sendo desidratado a cada dia. O programa apresentado na eleição não era um programa para valer. Como ministro é pessoa inteligente, acho que percebeu isso”, afirmou o economista e ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central (BC), Alexandre Schwartsman edit

247 - Para o economista Alexandre Schwartsman, ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central (BC), a saída de Paulo Guedes do governo Jair Bolsonaro é certa, mas vai acontecer no prazo curto. A informação é da InfoMoney.

“O ministro está fazendo o papel do sapo e a água está fervendo”, disse Schwartsman, durante debate na rádio Jovem Pan, fazendo um paralelo da situação de Guedes da Economia com a anedota do sapo na panela que não percebe a água esquentar até ferver e morrer.

"O ministro está fazendo o papel do sapo e a água está fervendo", disse Schwartsman, durante debate na rádio Jovem Pan, fazendo um paralelo da situação de Guedes da Economia com a anedota do sapo na panela que não percebe a água esquentar até ferver e morrer.

Ainda de acordo com o economista, a prioridade de Bolsonaro não é com o ajuste fiscal, teto dos gastos ou desestatização, mas garantir a reeleição.

“Eu gasto mais e a minha chance de reeleição aumenta e tem um ministro chato que quer impedir isso”, salientou.

