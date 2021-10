Guedes: governo estuda criar fundo para conter alta no preço dos combustíveis

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo estuda a criação de um "fundo de estabilização" para conter as variações no preço dos combustíveis. O preço máximo da gasolina está, nesta segunda-feira (4), em R$ 7,16 no Rio de Janeiro, R$ 7,13 no Acre e R$ 6,99 em Minas Gerais e no Ceará.

Os recursos do fundo poderiam vir de ações da Petrobras, afirmou Guedes, em evento do Tribunal de Contas da União.

"Agora está se discutindo fazer fundos de estabilização, como nós podemos fazer isso. Podemos integralizar esse fundo de estabilização com ações, por exemplo, da PPSA (Pré-Sal Petróleo S.A.), com ações que o BNDES tenha, por exemplo, da Petrobras, como integralizar esse capital?", disse o ministro. (Com informações do Antagonista).

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE