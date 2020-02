Guedes insiste com senadores em novo imposto para desonerar folha salarial

O imposto sobre transações eletrônicas seria cobrado, principalmente, das cinco grandes empresas de tecnologia: Google, Apple, Microsoft, Amazon e Facebook. O tributo sobre “pecados” incidiria sobre produtos como cigarros, bebidas alcoólicas e alimentos processados com açúcar edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender um novo imposto (sobre transações eletrônicas ou sobre “produtos do pecado”) para reduzir a tributação que as empresas pagam sobre os salários dos empregados.

O imposto sobre transações eletrônicas seria cobrado, principalmente, das cinco grandes empresas de tecnologia: Google, Apple, Microsoft, Amazon e Facebook. O tributo sobre “pecados” incidiria sobre produtos como cigarros, bebidas alcoólicas e alimentos processados com açúcar.

O governo diz ter como prioridade para 2020 a proposta de simplificação do sistema tributário, mas Guedes ainda não enviou o texto do governo prometido desde o fim da votação da reforma da Previdência na Câmara, em agosto do ano passado.