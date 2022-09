Guedes já fala em sair com sensação de dever cumprido, com provável derrota de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, já admite que não deverá continuar no cargo, diante do quadro eleitoral com possibilidade de vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ser eleito no primeito turno. Durante entrevista ao podacst Flow nessa terça-feira (27), Paulo Guedes disse também que sai da gestão Bolsonaro com a sensação de dever cumprido.

O ministro da Economia criticou o que classificou como má gestão pública do país por não permitir a venda de uma praia brasileira a um grupo estrangeiro. “Por exemplo, tem um grupo de fora que quer comprar uma praia numa região importante do Brasil, quer pagar US$ 1 bilhão. Aí você chega lá, pergunta: vem cá, vamos fazer o leilão dessa praia? Não, não pode. Por quê? Isso é da Marinha. Você fala: e quanto a gente recebe por isso aí? A gente pinta lá o quartel deles uma vez por ano. Como é que pode um negócio desses? É muito mal gerido o troço. Não é de ninguém, quando é do governo não é de ninguém”, afirmou Guedes.

>>> Paulo Guedes abandona entrevista na RedeTV! após pergunta sobre piso da enfermagem

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.