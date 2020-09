Guedes passa a consultar Bolsonaro antes de lançar planos após cartão vermelho

Bolsonaro se irritou com Guedes porque o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, expôs o plano da pasta para congelar por dois anos o reajuste dos aposentados edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, mudou sua estratégia após mais um destarte com Jair Bolsonaro. Segundo informações do jornal Folha de S.Paulo, agora, o titular da pasta quer que Jair Bolsonaro dê aval a propostas, com líderes partidários, antes que elas comecem a ser divulgadas.

Bolsonaro ameaçou o time de Guedes com "cartão vermelho" caso fossem feitas propostas de criação do Renda Brasil com cortes em outros programas sociais.

Segundo a reportagem, a primeira iniciativa para alinhar o discurso será em torno da PEC (proposta de emenda à Constituição) que tratará de um imposto sobre transações nos moldes da extinta CPMF.

Bolsonaro se irritou com Guedes porque o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, expôs o plano da pasta para congelar por dois anos o reajuste dos aposentados, reduzindo despesas públicas e abrindo espaço no Orçamento para o Renda Brasil.

