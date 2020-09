Guedes promete combater a desigualdade com o Renda Brasil: “Vamos tirar dinheiro do andar de cima”

“Vamos pegar dinheiro que está sobrando no andar de cima e canalizar no andar de baixo”, disse o ministro Paulo Guedes. “Vamos combater a desigualdade” edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira, 1º, que o programa Renda Brasil irá "tirar dinheiro do andar de cima", isto é, dos mais ricos.

Guedes explicou, na comissão mista do Congresso Nacional que acompanha as medidas do governo no combate à pandemia, que a proposta, anteriormente, era unificar 26 ou 27 programas sociais.

Ele ressaltou: “o presidente entendeu que estávamos tirando dinheiro do abono salarial, mas nós estávamos unificando tudo isso”. Por isso, inicialmente, o projeto foi negado por Bolsonaro.

“Nós também vamos tirar dinheiro do andar de cima”, afirmou. “Vamos pegar dinheiro que está sobrando no andar de cima e canalizar no andar de baixo”, acrescentou. “Vamos combater a desigualdade”. Ele indicou, entretanto, que isso pode se referir aos “supersalários” do funcionalismo público.

