Guedes promete pacote contra coronavírus em 48 hoas

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, nesta sexta-feira (13), que irá zerar os impostos incidentes sobre a importação de produtos médicos para enfrentar o avanço da crise resultante do crescimento dos casos do novo coronavírus do país. Ainda segundo ele, está sob avaliação a liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em meio a um pacote de medidas que deve ser anunciado em até 48 horas. Anúncio foi feito após o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), dizer que Guedes tem “quase nada” a oferecer no combate ao coronavírus.

“De hoje para segunda-feira vai sair muito mais coisa. Os bancos públicos estão aí porque estamos conversando sobre tudo isso. Em menos de 48 horas nós vamos reagir. Agora temos que saber se o Congresso vai liberar (a reforma do) saneamento, a privatização da Eletrobras, que são recursos públicos que precisamos para retomar os investimentos. Nós listamos 16 projetos que podem acelerar o crescimento do Brasil", disse Guedes.

Guedes também defendeu a implantação das reformas propostas pela equipe econômica como forma de enfrentar a situação. Segundo ele, o surto do coronavírus não pode “derrubar” a economia. “São dois problemas diferentes. Um é a dimensão pública, de saúde pública. Para esse, já soltamos R$ 5 bilhões e vem mais R$ 5 bilhões. Pega esse dinheiro da disputa política e vamos usar para a saúde. Precisamos das reformas”, disse.