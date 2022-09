Guedes, que afundou o país com Bolsonaro, diz que "o outro lado" levará o país à "miséria"

Apoie o 247

Reuters - O ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçou o discurso eleitoral nesta quarta-feira, afirmando que, caso o presidente Jair Bolsonaro seja reeleito, o governo vai continuar a privatizar, a abrir a economia e a reduzir despesas, enquanto, no caso de vitória "do outro lado", não se sabe o que será feito e o país estará no caminho da miséria.

"Estamos deixando arrumadinho, mas dá para afundar bastante", afirmou Guedes em palestra na Associação Comercial do Rio de Janeiro.

O ministro previu que o Produto Interno Bruto pode crescer até 3% este ano, e voltou a criticar as estimativas mais modestas de analistas, ressaltando que os modelos estão defasados.

