Guedes, que colocou mais de 10 milhões de pessoas na pobreza, ataca Meirelles, hoje aliado de Lula: 'nem economista é'

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, atacou o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central (BC) Henrique Meirelles em função do teto de gastos que, segundo ele, foi “mal implementado” por Meirelles durante o governo de Michel Temer (MDB). “O ministro [da Fazenda] que estão dizendo que vai ser do Lula, o Meirelles, nem economista é”, disse Guedes nesta quarta-feira (26), durante um encontro com empresários na Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), em Belo Horizonte, de acordo com o Metrópoles.

“Passou dois anos falando ‘estão furando meu teto’”, ironizou Guedes. O ministro do governo Jair Bolsonaro (PL) também atacou o ex-presidente do BC de forma pessoal ao afirmar que ele “fala empolado” e imitar a forma como Meirelles se comunica.

No evento, Guedes também disse acreditar que se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhar as eleições,o Produto Interno Bruto (PIB) do país deverá cair. “Se o outro candidato [Lula] vencer, aí eu acredito. Se nós ganharmos, serão 10 anos de crescimento de 3,5% a 4%”, afirmou.

Em tom de campanha, Paulo Guedes também atacou os governos de esquerda da América Latina, “Se você acredita que o governo é a solução e os empresários exploram a população, esse caminho é o socialismo, esse caminho a gente já conhece. Veja onde está a Argentina, a Venezuela, que já está na miséria”.

