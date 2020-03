Guedes quer cortar salários de servidores para amparar informais e desempregados

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende reduzir em 30% salários de funcionários públicos que recebam mais de R$ 10 mil por três meses, com o objetivo de garantir para os cerca de 55 milhões de desempregados ou em condições de trabalho informal. O governo espera ter à disposição mais de R$ 130 bilhões para distribuir às pessoas em condição de maior vulnerabilidade uma quantia entre R$ 300 e R$ 400. A informação é de Veja.

Guedes está em quarentena em seu apartamento no Leblon, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O titular da Economia testou negativo para o novo coronavírus, mas continua em observação e deve realizar novas testagens. Mais de 20 pessoas que estavam na comitiva de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos contraíram a doença.

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram que, até 9h50 de quinta-feira (26), foram registradas 2.567 infecções do novo coronavírus no Brasil com 61 mortos.