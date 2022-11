Guedes se reúne com economistas da equipe de Lula nesta quinta-feira

Ministro da Economia irá se reunir com os economistas Nelson Barbosa e Guilherme Mello uma semana após criticar a equipe de transição do novo governo edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reúne nesta quinta-feira (24) com os economistas Nelson Barbosa e Guilherme Mello, que integram a equipe de transição de governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), diz o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

Nelson Barbosa e Guilherme Mello integram o grupo técnico de Economia da transição e possuem visões antagônicas das defendidas pelo ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro (PL).

A reunião será realizada uma semana após Guedes criticar Lula e afirmar que a equipe de transição do governo eleito precisava “trabalhar”. "

"Já ganhou, cala a boca, vai trabalhar, construir um negócio legal. O desafio é grande, mas a oportunidade é maior", disse Guedes na sexta-feira (18), durante cerimônia de comemoração dos 30 anos da Secretaria de Política Econômica.

