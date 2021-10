Guedes se segura nos militares do governo para não ser demitido

A ala militar do governo Bolsonaro defende a permanência do ministro, mas afirma que ele deve dar prioridade para a pauta social: "Guedes precisa amolecer 10% do coração, com foco nos programas sociais" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Diante da grave crise econômica do Brasil, o Centrão cada vez mais cresce os olhos sobre o cargo do ministro da Economia, ocupado atualmente por Paulo Guedes.

Guedes, conta Bela Megale, no jornal O Globo, está pressionado pela ala política do governo, que quer sua demissão.

O ministro, no entanto, tem o apoio da ala militar do bolsonarismo, que defende a permanência do ministro, mas faz ressalvas.

PUBLICIDADE

Em sintonia com Jair Bolsonaro, os militares querem que Guedes dê prioridade para os programas sociais, como o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. "Paulo Guedes precisa amolecer 10% do coração, com foco nos programas sociais", disse um ministro militar.

É consenso em Brasília que Bolsonaro precisa de um programa social forte, além da economia recuperada, para conseguir se reeleger em 2022.

PUBLICIDADE

"Ontem, a briga de Guedes com o grupo político do governo Bolsonaro ganhou um novo episódio", relata a colunista, se referindo ao cancelamento do anúncio do Auxílio Brasil por causa da má repercussão no mercado, visto que, para custear o programa, o governo planeja furar o teto de gastos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE