Guedes tenta justificar R$ 51 milhões no exterior com ataque a Dilma

Ministro diz que usou esconderijo fiscal usado por criminosos e sonegadores para se proteger do governo Dilma, mas não explica por que não trouxe os recursos de volta no governo Bolsonaro

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, justificou o fato de ter conta em paraíso fiscal nas Ilhas Virgens Britânicas para “se proteger” das políticas econômicas do governo Dilma Rousseff (PT). Segundo ele, antes de assumir cargo no governo, seu patrimônio era maior. Ele afirmou que teria um patrimônio maior se estivesse fora do governo, segundo a Veja.

Guedes diz que perdeu dinheiro ao se desfazer de investimentos de mais de dez anos, para entrar no governo, pois poderia ter aberto um “blind trust” para administrar seus investimentos e negócios, mantendo-se distante das operações. Mas preferiu “vender tudo lá embaixo”, referindo-se aos preços dos ativos.

Contas em paraísos fiscais, no entanto, são esconderijos, geralmente usados por criminosos e sonegadores. Apesar de culpar o governo Dilma, Guedes não explicou por que não trouxe os recursos de volta para o país após a ascensão de Bolsonaro com o golpe no Brasil.

