FHC prevê queda de Guedes: "vai pedir o boné"

247 - Articulador do golpe contra Dilma Rousseff em 2016, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse ao UOL que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve pedir para deixar o cargo em breve. Isto porque o momento atual do País, por conta da pandemia, exigirá que o Estado faça muitos gastos, o que vai contra as "ideias fixas" de Guedes.

"Tem ideias fixas, que não combinam com momento atual. É um momento que vamos gastar muito para ajudar. Ele próprio daqui a pouco, se tiver consciência, vai pedir o boné", falou.

FHC afirmou também que Jair Bolsonaro, depois de quase um ano e meio na presidência, ainda não entendeu a dimensão do cargo. "Minha observação mais dura que eu posso fazer, ele não sabe o tamanho da cadeira na qual está sentado, não sabe que o presidente, a voz do presidente, tem um peso enorme. É difícil ser presidente. Você pensa que eu queria estar no governo agora? Deus me livre. Crise econômica, pandemia, confusão política. Quem é que vai ser responsabilizado? É o presidente, pelo bem e pelo mal".

