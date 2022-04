Guedes viaja aos EUA para convencer investidores que Brasil, sob Bolsonaro, é ‘porto seguro’

Ministro da Economia participará de reuniões no G20, no FMI e no Banco Mundial até o próximo sábado, 23, além de se encontrar com investidores privados, banqueiros e empresários edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, viaja neste domingo (17) para Washington, nos Estados Unidos, onde participará de reuniões com outros ministros de Finanças no G20, no Fundo Monetário Internacional (FMI) e no Banco Mundial até o próximo sábado (23). Ele vai conciliar a agenda ainda com investidores privados, banqueiros e empresários.

O objetivo é apresentar o Brasil como um “porto seguro” a investidores, segundo O Estado de S.Paulo . “O Brasil vai estar lá se posicionando como uma solução. O ministro tem dito claramente nas últimas oportunidades que o Brasil é um porto seguro”, disse um técnico da equipe econômica à reportagem.

No centro das discussões dos organismos internacionais estará o cenário de estresse da economia global devido aos efeitos da pandemia e da guerra na Ucrânia. O FMI pretende criar um novo fundo para fornecer recursos a países com a situação financeira mais dramática, que possa entrar em operação até o final deste ano.

Neste cenário, de acordo com membros do governo que falaram sobre a agenda à Folha de S.Paulo , o Brasil quer se colocar como uma solução no atual contexto (por ser um grande produtor de commodities) e pretende usar essa posição de vantagem para construir ou reforçar as pontes com a comunidade global.

