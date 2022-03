Guerra na Ucrânia pode provocar escassez global de alimentos, alerta organismo das Nações Unidas

Apoie o 247

Do site RT – Além da escassez relacionada ao Covid, a interrupção da produção agrícola na Rússia e na Ucrânia por causa do ataque de Moscou ao seu vizinho pode agravar seriamente a insegurança alimentar global, afirmou Qu Dongyu, diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).

Em um comunicado na sexta-feira, ele destacou como os dois países desempenham um papel substancial na produção e fornecimento mundial de alimentos.

“A Rússia é o maior exportador mundial de trigo e a Ucrânia é o quinto maior. Juntos, eles fornecem 19% da oferta mundial de cevada, 14% do trigo e 4% do milho, representando mais de um terço das exportações globais de cereais”, disse ele.

Qu acrescentou que os dois países também são os principais fornecedores de colza e respondem por 52% do mercado mundial de exportação de óleo de girassol. A oferta global de fertilizantes também é altamente concentrada, sendo a Rússia o principal produtor.

Insegurança alimentar

Ele explicou que a cadeia de suprimentos e as interrupções logísticas na produção de grãos e oleaginosas da Ucrânia e da Rússia, bem como as restrições às exportações russas, terão repercussões significativas na segurança alimentar.

“Isso é especialmente verdadeiro para cerca de 50 países que dependem da Rússia e da Ucrânia para 30% ou mais de seu suprimento de trigo”, disse Qu. “Muitos deles são países menos desenvolvidos ou países de baixa renda e com déficit alimentar no norte da África, Ásia e Oriente Próximo. Muitos países europeus e da Ásia Central dependem da Rússia para mais de 50% de seu suprimento de fertilizantes, e a escassez pode se estender até o próximo ano.”

Os preços dos alimentos, que já estavam em alta desde o segundo semestre de 2020, atingiram um recorde histórico em fevereiro de 2022, devido à alta demanda, custos de insumos e transporte e interrupções nos portos.

Preços mais altos

Dados da agência da ONU mostram que os preços globais do trigo e da cevada subiram 31% ao longo de 2021. Os preços do óleo de colza e do óleo de girassol subiram mais de 60%. A alta demanda e os preços voláteis do gás natural também aumentaram os custos dos fertilizantes. Assim, o preço da ureia, um importante fertilizante nitrogenado, aumentou mais de três vezes nos últimos 12 meses.

“A intensidade e a duração do conflito permanecem incertas. As prováveis ​​interrupções nas atividades agrícolas desses dois principais exportadores de commodities básicas podem aumentar seriamente a insegurança alimentar globalmente, quando os preços internacionais de alimentos e insumos já estão altos e voláteis”, disse Qu.

