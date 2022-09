Guilherme Mello: ‘vamos revogar o teto de gastos e criar um novo arcabouço fiscal’

Segundo o economista, um novo arcabouço fiscal deverá ter métricas que compatibilizem sustentabilidade fiscal com ampliação dos investimentos sociais e de infraestrutura edit

247 - O economista Guilherme Mello, assessor econômico do PT, defendeu o fim do teto de gastos e uma nova recomposição da carga tributária do país, caso o candidato Luiz Inácio Lula da Silva seja eleito.

Em entrevista ao jornal conservador O Estado de S. Paulo, Mello disse que é preciso conhecer a formação do Congresso Nacional para dialogar com os parlamentares sobre o novo arcabouço fiscal.

"É preciso fazer aquilo que você fala que vai fazer. Estamos anunciando que vamos revogar o teto de gastos e criar, no lugar, de maneira dialogada com o Congresso e a sociedade, um novo arcabouço fiscal. O que nos cabe neste momento, em que não somos governo e não temos conhecimento sobre a composição do Congresso, é anunciar os princípios que vão orientar a nossa proposta de um novo arcabouço fiscal", afirmou o economista.

"O que é possível dizer é que um eventual novo arcabouço, que vai ser discutido junto ao Congresso, terá métricas que compatibilizem a sustentabilidade fiscal com a necessidade de ampliação dos investimentos sociais e de infraestrutura", afirmou.

Para Guilherme Mello a mudança fiscal não será necessariamente uma regra de gasto. "Se vai ser uma nova regra de gastos, uma regra de resultado ou uma combinação de regras, vai depender do processo de negociação com o Congresso", afirmou.

