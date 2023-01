Haddad anuncia servidor de carreira como presidente do Carf

Carlos Higino Ribeiro de Alencar é auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil desde 1997, e ministro interino e secretário-executivo da CGU edit

Reuters - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira Carlos Higino Ribeiro de Alencar para comandar o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

De acordo com comunicado, Alencar é auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil desde 1997, e é graduado em Economia pela Universidade de São Paulo (1994) e em Direito pela Universidade Federal do Ceará (2003). Ele também é mestre em Direito Constitucional e doutor em Direito.

Alencar ainda foi ministro interino e secretário-executivo da Controladoria-Geral da União (CGU), secretário de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal e secretário-executivo da Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP).

Os trâmites para a nomeação oficial de Carlos Higino já estão em andamento, de acordo com comunicado.

