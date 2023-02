Haddad aponta que o calote das Americanas será do tamanho de 0,5% do PIB brasileiro

Apoie o 247

247 - A fraude contábil bilionária das Americanas, empresa de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, foi o maior choque negativo na economia brasileira em 2023 e será do tamanho de 0,5% do PIB nacional, segundo aponta o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), referiu-se com indignação à dimensão da crise na Americanas, varejista que pediu recuperação judicial em caráter de urgência no último mês após vir à tona sua dívida de R$ 43 bilhões e uma lista de mais de 16 mil credores", aponta reportagem de Guilherme Caetano, no jornal O Globo.

"O André (Esteves) um dia falou para mim assim: 'eu estou com um problema microeconômico'. Eu falei 'não, nós estamos com um problema macroeconômico', porque é 0,5% do PIB. Pô, um cara que dá um tombo de 0,5% do PIB em 16 mil credores. E nós estamos aguardando até agora (o quê), um pronunciamento? Tem que ter uma solução", declarou Haddad durante um painel de um evento organizado pelo BTG Pactual.

