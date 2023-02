Haddad: 'determinei à Receita Federal a identificação de mercadorias apreendidas que possam ser doadas para municípios de SP'

De acordo com o ministro da Fazenda, "são mais de R$ 11 milhões" em materiais que podem ser doados para vítimas das enchentes no estado de São Paulo edit

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que determinou à Receita Federal que identifique mercadores apreendidas com possibilidades de doação para as vítimas das enchentes em cidades do litoral do estado de São Paulo.

"Determinei que a Receita Federal identifique mercadorias apreendidas, que possam ser enviadas às vítimas das chuvas no Litoral Paulista. São mais de R$ 11 milhões em roupas, calçados, itens de cama, mesa e banho, higiene pessoal, material de limpeza e utensílios de cozinha", escreveu o titular da pasta no Twitter. "Agradeço o empenho dos servidores da Receita Federal, especialmente os da 8ª Região Fiscal (SP), que prontamente atenderam à necessidade de mobilização em pleno feriado".

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, informou que pessoas atingidas por catástrofes naturais terão prioridade no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e no programa Minha Casa Minha Vida (MCMV).

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, anunciou medidas no pagamento do Bolsa Família para ajudar moradores de municípios do litoral paulista.

O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciou produtos que serão entregues às vítimas das chuvas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou algumas medidas para ajudar na reconstrução das cidades paulistas. O governador Tarcísio de Freitas agradeceu ao petista.

