Haddad diz que 2024 pode surpreender positivamente, mas resultado primário depende do Congresso

Reuters - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que o 2024 pode "surpreender positivamente", mas que o resultado fiscal do país depende do Congresso Nacional.

Em evento organizado pelo BTG Pactual, Haddad disse que a política precisa ajudar a economia, e que o governo está se esforçando para que os Três Poderes possam se entender.

Sua fala vem num contexto de resistência de parlamentares a algumas propostas do governo que visam aumentar a arrecadação, como a reoneração gradual da folha de salários.

Haddad disse que a MP da reoneração da folha salarial de 17 setores da economia elaborada pelo governo não é desrespeito ao Congresso -- que havia derrubado veto do governo à prorrogação do benefício --, mas atende a determinação do Tribunal de Contas da União e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na segunda-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que a desoneração da folha de pagamento e outras "conquistas" do Congresso Nacional não podem ser alteradas ou desfeitas sem uma ampla discussão prévia com as Casas.

Segundo Haddad, seu otimismo em relação ao país depende de seu otimismo em relação à política, mas ponderou que o Congresso está disposto a ouvir o governo.

