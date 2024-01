Haddad diz que discutirá com Lula reoneração e cita renúncia fiscal de R$32 bi

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que terá reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quarta-feira para tratar da reoneração da folha, ressaltando que o tema em debate envolve 32 bilhões de reais em renúncias não previstas no Orçamento.

Em entrevista a jornalistas, Haddad defendeu uma redução escalonada do benefício fiscal. Segundo ele, a reforma tributária seguiu essa premissa e o mesmo foi observado na MP da reoneração. >>> LEIA TAMBÉM: Líder do governo no Senado, Jaques Wagner diz que MP da Reoneração não será devolvida

Haddad disse ainda que se reunirá entre quinta e sexta-feira com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Na véspera ele se encontrou com o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

