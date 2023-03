Haddad diz que Fazenda fechou sua proposta para novo arcabouço fiscal

Apoie o 247

ICL

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que a pasta fechou sua contribuição sobre o desenho do novo arcabouço fiscal do país , detalhando que a regra será implementada via projeto de lei complementar.

Haddad afirmou ainda a jornalistas no Ministério da Fazenda, em Brasília, que validou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva o desenho do programa Desenrola, voltado para tirar os mais pobres do endividamento.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.