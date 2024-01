Haddad diz que futuro da MP da Reoneração depende de reunião entre Pacheco e Lula

Apoie o 247

247 - Após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmar que "há um compromisso do governo em reeditar essa medida provisória" - em referência à medida provisória que põe fim à desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia -, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), esclareceu que ainda há pontos a serem discutidos entre Pacheco e o presidente Lula (PT).

Segundo Haddad, os pontos previstos na medida provisória que ainda não foram objeto de deliberação do Congresso Nacional permanecerão em vigor, informa a GloboNews. Por outro lado, o destino de temas que já foram votados pelos parlamentares, como a manutenção da desoneração em si, será decidido na reunião entre o presidente e Pacheco.

