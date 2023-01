Haddad diz que salário mínimo “vai ser pago normalmente”

O governo Lula negociou aumento do salário mínimo acima do que a gestão de Bolsonaro aprovou edit

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira (6) à imprensa que o salário mínimo "vai ser pago normalmente". A declaração foi concedida quando ele chegou à pasta pela qual ele é responsável. Em dezembro de 2022, Jair Bolsonaro assinou uma Medida Provisório (MP) reajustando o valor do salário mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.302 a partir de 1º de janeiro de 2023. O valor aumentou para R$ 1.320 após negociação do governo com o relator do orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI).

O aumento do salário mínimo faz parte de uma das propostas da equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que é a de subir o poder de compra da população.

Outra medida anunciada pelo governo foi a aprovação da PEC da Transição, que vai garantir em R$ 2023 investimentos de pelo menos R$ 145 bilhões e o valor de R$ 600 no Auxílio Brasil, que passa a se chamar Bolsa Família, nome do programa nos dois primeiros mandatos de Lula (2003-2010) e no governo Dilma Rousseff (2011-2016).

Em análise na terça-feira (3) no programa Bom Dia 247, o ministro Fernando Haddad falou sobre a importância de controlar juros e inflação e renegociação das dívidas da população. Haddad citou o rombo de R$ 300 bilhões nas contas deixado pelo governo Bolsonaro.

