Haddad e Simone Tebet debatem patamar dos juros com Campos Neto no Senado

Os ministros participam de debate nesta quinta-feira sobre “Juros, Inflação e Crescimento”, a partir das 10h. Evento também consta na agenda do presidente do Banco Central edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, comparecem nesta quinta-feira (27) a uma sessão de debates temáticos no Senado Federal, com o objetivo de discutir o tema "Juros, Inflação e Crescimento".

O evento terá início às 10h e contará com a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que vem sendo criticado pelo governo por manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Essa taxa de juros elevada tem impedido a retomada do crescimento econômico do Brasil.

O debate contará com representantes de várias organizações, incluindo a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, a Federação Brasileira de Bancos, a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Transporte, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor e a Associação Brasileira de Desenvolvimento.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.