Haddad: 'falei com Roberto Campos Neto sobre a possibilidade de parcelamento de compras via PIX'

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (4) que teve uma conversa com o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, sobre a possibilidade de parcelamento de operações feitas no débito com utilização do PIX. Lançado pelo Banco Central em 2020, o PIX é um sistema instantâneo de pagamentos.

"Falava ontem com Roberto Campos Neto sobre o parcelamento de débito pelo PIX que pode ser uma grande inovação do nosso sistema bancário, você parcelar usando essa ferramenta e melhorando as condições de competitividade, de crédito no País", afirmou Haddad em evento organizado por um banco.

Em mais de dois anos desde o lançamento, o PIX passou por inovações, como o PIX Saque, para o saque em dinheiro em estabelecimentos comerciais, e o PIX Troco, que permite o saque, mas associado a uma compra ou à prestação de um serviço.

