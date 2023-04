Haddad: Fazenda aprofundará discussões sobre uso de moedas próprias no comércio com China

Apoie o 247

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente Lula pediu à pasta que se debruce sobre o uso de uma moeda local no comércio entre Brasil e China, em detrimento do dólar estadunidense.

“A ideia de fazer o intercâmbio comercial em moedas próprias, sem recorrer a moedas de terceiros, é uma coisa que está há muito tempo na mesa de negociação, entre os Brics, no âmbito do Mercosul”, disse Haddad, conforme a CartaCapital. O ministro acompanhou o presidente Lula durante a visita oficial à China e falou à imprensa em coletiva nesta sexta-feira (14).

“E o presidente Lula restabeleceu essa agenda, pedindo para a Fazenda, para a área econômica dos dois países se debruçarem sobre esse tema e aprofundarem as possibilidades de intercâmbio em moeda local. Ou seja, você poder usar o real, poder usar o yuan, poder usar as moedas dos países em desenvolvimento como unidade de conta para trocas internacionais", continuou.

“Isso já foi tentado, prosperou com alguma celeridade no âmbito do Mercosul. Num período recente, isso retraiu barbaramente, mas essa ideia volta à mesa para que nós aprofundemos nesse tema e possamos promover intercâmbio comercial com base nessa filosofia", disse Haddad.

O ministro da Fazenda também disse esperar que a reação de Washington à visita da delegação brasileira à China seja de estabelecer mais parcerias com o Brasil.

Ele argumentou que, dado seu tamanho e relevância, o Brasil não pode se isolar de nenhum país, negou que o governo Lula busque se distanciar dos EUA, a quem chamou de "parceiro de qualidade" e disse que a intenção é se aproximar cada vez mais dos três maiores mercados globais --China, EUA e União Europeia.

