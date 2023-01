Haddad nega existência de proposta de moeda única para o Mercosul

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou a existência de uma proposta de moeda única para o comércio entre os países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai).

“Não existe uma moeda única, não existe essa proposta, vai se informar primeiro”, disse Haddad a jornalistas, ao deixar o Palácio do Planalto, nesta quinta-feira (5), segundo a Estadão Conteúdo.

A declaração vem dois dias depois de o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, dizer que debateu com Haddad o projeto de criação da moeda única. No ano passado, Haddad e seu secretário-executivo, Gabriel Galípolo, escreveram um artigo na Folha de S. Paulo propondo o uso de uma moeda única no comércio sul-americano para impulsionar a integração regional, marcada pelo ritmo lento, além de fortalecer a soberania monetária dos países da região.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.